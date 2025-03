Cahill non fa marcia indietro sull'addio a Sinner: "Dopo tre anni ha bisogno di un'altra ispirazione"

La gestione della vicenda antidoping ha lasciato a quel punto sbigottiti anche i membri del team di Sinner considerata la giovane età del bolzanino, ma soprattutto una maturità fuori dal comune che gli ha consentito di rivincere Coppa Davis e Australian Open. Il tutto nonostante fosse alle prese con una vicenda alquanto spinosa che l'ha costretto a patteggiare con la Wada una squalifica di tre mesi. "Come ha fatto a ottenere quei risultati nell’ultimo anno, con questa pressione per la vicenda Clostebol? Ce lo chiediamo anche noi. Incredibile onestamente. Ci sono giocatori che trovano la loro sicurezza sul campo da tennis. Ci sono alcuni giocatori che portano i problemi sul campo e altri che li lasciano fuori. Lui li lascia fuori, e quindi è stato straordinario. Abbiamo parlato di tutte queste voci dai giocatori, dagli allenatori, dai media - ha concluso Cahill -. L’altro giorno mi ha detto: ‘Non preoccuparti delle critiche delle persone da cui non accetteresti consigli’. Oh mio Dio, ha 23 anni, e viene da lui. Ok, andiamo avanti. È un ragazzo molto maturo, so che l’Italia è molto orgogliosa di lui e dovrebbe esserlo, non c’è motivo per non essere orgogliosi di quel ragazzo“.