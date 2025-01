Bublik cita 'Kung Fu Panda' sui casi Sinner e Swiatek: "La casualità non esiste"

E qui Bublik svela che, dopo aver saltato due test antidoping, ha rischiato seriamente la squalifica in caso di terza infrazione. "Abbiamo un'applicazione in cui selezioniamo l'ora e il giorno per il controllo antidoping. Un giorno non ho cambiato l’indirizzo della mia casa a Monaco con San Pietroburgo e gli incaricati sono andati a Monaco. Puoi saltare un test antidoping tre volte in un anno, ed è così che ho la mia prima sanzione. L'ho presa con sufficienza: sì, mi sbagliavo. Poi ho ricevuto la notifica di una seconda sanzione perché non avevo informato gli agenti dell'antidoping della partecipazione al torneo di Ginevra. Nella domanda devi indicare dove giocherai, e non ero sicuro che avrei giocato a Ginevra, nonostante mi fossi iscritto. Lo hanno considerato come una violazione del codice antidoping in piena regola. Se ne avessi saltato un altro, sarei stato squalificato. Nel caso dell'evento di Ginevra ho presentato ricorso, perché non avevamo ancora firmato il contratto con il torneo, non sapevo se sarei andato e a quali condizioni. Sono stato per un anno in un grave stato di panico perché due avvertimenti sono tanti. Un'eventuale squalifica di tre anni avrebbe, di fatto, posto fine alla mia carriera".