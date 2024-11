Tennis, l'Italia si qualifica alla semifinale della Billie Jean King Cup

"È stata dura - esordisce Paolini in conferenza stampa - Il primo match è stato equilibrato, Shibahara ha giocato bene e l'ho visto dagli spogliatoi tifando per Elisabetta. Non è facile giocare in questa competizione né affrontare una rivale come lei perché la superficie è veloce e anche le palle volano via. Sono felice di essere scesa in campo concentrata e non nervosa, molto equilibrata, e penso di aver giocato un bel match. Non era facile riuscirci dopo essere partita in svantaggio 0-1".