Berrettini avanti cedendo un set, Kvitova non lascia scampo a Paolini

Prosegue il cammino al Roland Garros 2020 di Matteo Berrettini che raggiunge Sinner, Travaglia e Sonego al terzo turno dello Slam francese. L’azzurro (testa di serie numero 7 del tabellone maschile) prevale in quattro set 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 sul sudafricano George Harris, numero 90 del mondo. In campo femminile, Jasmine Paolini non può nulla contro la maggior potenza ed esperienza di Petra Kvitova e viene sconfitta 6-3, 6-3 dalla ceca.