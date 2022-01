Australian Open: prima volta di Sinner agli ottavi, piegato Daniel

AUSTRALIAN OPEN

L’azzurro vola al quarto turno per 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 nonostante un secondo set a vuoto contro il giapponese. Bene Fognini e Bolelli nel doppio

Jannik Sinner migliora ulteriormente il proprio risultato agli Australian Open e accede per la prima volta agli ottavi di finale dello Slam di Melbourne: il giapponese Tarō Daniel è superato 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Dopo un primo set ben giocato, l’altoatesino crolla nel secondo; Sinner non si scoraggia e si riporta avanti nel terzo parziale, prima di aggiudicarsi il match. Nel doppio, vola agli ottavi la coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Sinner-Daniel 6-4, 1-6, 6-3, 6-1

Dura 2 ore e 41 minuti il match che regala per la prima volta a Jannik Sinner gli ottavi di finale degli Australian Open. Anche se a un certo punto, contro Tarō Daniel, le cose non sembravano andare per il verso giusto. L’azzurro spunta un primo set decisamente turbolento in 45 minuti: avanti due break a zero, l’altoatesino stacca forse la spina troppo presto, aprendo la strada alla rimonta di Daniel. Sinner strappa ancora il servizio nell’ultimo e gioco, mentre nell’ultimo game, fatto di scambi prolungati, l’azzurro riesce a sfondare al secondo set point, chiudendo con un ace e uno smash potente. Potrebbe sembrare un match in discesa, ma non è così. Fa strano dirlo, ma Tarō Daniel sembra ingiocabile a servizio nel secondo set, complice anche un Sinner che butta via il servizio nel secondo game. Poco margine d’intervento per lui, che cede il primo set della sua avventura australiana. Spento e fuori tempo nella costruzione del tempo, Jannik si riscatta decisamente nel terzo set: pugno chiuso per lui, che nell’ottavo game si accende improvvisamente, salvo poi rischiare di non concretizzare ben 5 palle break. Tre set point vengono poi sprecati nel nono, ma alla fine torna avanti nel punteggio. Il nativo di San Candido ci prende gusto: il quarto set è tutto suo. Prima rinunciatario e contratto, Jannik fiuta il sangue del giapponese nel finale e non esita più nell’aggredirlo. Il quarto turno dello Slam australiano non glielo toglie nessuno.

Bolelli/Fognini-Dodig/Melo 7-6(2), 6-3

Fabio Fognini e Simone Bolelli vincono e convincono nel secondo turno del torneo di doppio degli Australian Open 2022. Il duo azzurro s’impone per 7-6(2), 6-3 contro l’accoppiata formata dal croato Ivan Dodig e dal brasiliano Marcelo Melo (testa di serie n.9). Una prestazione convincente quella dei due tennisti italiani, capaci di interpretare al meglio i punti importanti del confronto. Ad attenderli negli ottavi di finale ci sarà ora il doppio (n.8 del seeding) composto dal brasiliano Bruno Soares e dal britannico Jamie Murray. Nel primo set gli azzurri vanno avanti di un break nel terzo game. Un vantaggio però durato poco, visto che Dodig e Melo pareggiano i conti immediatamente. Set equilibrato e l’epilogo è al tie-break: il ligure e l’emiliano non concedono nulla nei propri turni al servizio e sono chirurgici in risposta. Risultato: 7-2 e prima frazione agli archivi. Nel secondo set, sull’onda emotiva del momento, Simone e Fabio esprimono un tennis efficace che si traduce nel break del quarto gioco ai vantaggi. La gestione successiva non ha imperfezioni e così cala il sipario sul punteggio di 6-3.