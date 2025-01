Tennis, Australian Open: delusione Paolini, fuori anche Musetti e Fritz. Avanti Sonego

Si interrompe invece in questo turno il cammino di Lorenzo Musetti (16), che si arrende a Ben Shelton (21) dopo 2h52' in un match fortemente condizionato dallo strapotere al servizio dei contendenti. Il toscano fatica in avvio e deve anche richiedere l'intervento dei medici per dei problemi alla respirazione, in un primo set che lo vede sconfitto per 6-3, salvo poi riprendersi e ingranare la marcia. Musetti domina e vince il secondo (6-3), lotta come un leone nel terzo (perso 6-4) e porta il rivale al tiebreak nel quarto. L'azzurro riesce a rimontare dal 3-0 iniziale in questo parziale e reagisce colpo su colpo, stabilendo anche il primo vantaggio nel tiebreak prima di crollare (7-5). Avanza Shelton col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 7-6 e sarà lui a sfidare Monfils, che ha fatto sfumare il possibile derby statunitense con Fritz.