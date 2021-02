Australian Open: Barty rimontata ed eliminata da Muchova, semifinale con Brady

AUSTRALIAN OPEN

La numero 1 al mondo abbandona lo Slam di casa contro un’ottima ceca, Pegula perde il derby statunitense

Colpo di scena nel tabellone femminile degli Australian Open 2021. La padrona di casa numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, è eliminata ai quarti di finale dalla ceca Karolina Muchova (n.27 del ranking Wta), la quale rimonta il primo set perso e s’impone 1-6, 6-3, 6-2. In semifinale affronterà la statunitense Jennifer Brady, che si aggiudica il derby a stelle e strisce contro Jessica Pegula: anche la statunitense risale la china e vince 4-6, 6-2, 6-1. afp

Probabilmente pochi si aspettavano una semifinale così nella parte alta del tabellone femminile degli Australian Open. Eppure, a fare da contraltare all’imperdibile sfida tra Naomi Osaka e Serena Williams, saranno due nomi che, stando ai pronostici di un paio di settimane fa, in pochi avrebbero scommesso: Karolina Muchova e Jennifer Brady si giocheranno infatti un posto per la finale del primo Slam del 2021.

Entrambe vincono il proprio quarto di finale in maniera simile, finendo sotto di un set e rimontando in maniera inesorabile. Il ribaltamento più imprevedibile è sicuramente quella della ceca, che pare completamente in balìa della numero 1 al mondo, Ashleigh Barty. La padrona di casa sembra infatti navigare a vele spiegate dopo avere vinto nettamente il primo set per 6-1 in 25 minuti e avere conquistato il break in apertura di secondo parziale. La svolta arriva quando Muchova (n.27 del ranking Wta) chiede un medical timeout, facendosi misurare la febbre e rientrando per qualche minuto negli spogliatoi. Alla ripresa del match, Barty perde il ritmo e non lo ritrova più, facendosi sorpassare 6-3, 6-2 e concedendo la prima semifinale Slam alla sua avversaria.

Il derby statunitense tra Brady e Pegula non regala invece troppe sorprese, se non in avvio, quando l’equilibrio nel primo set viene spezzato nel nono gioco: la numero 61 al mondo riesce a strappare il servizio alla sua avversaria (24). Anche questa volta, però, l’inizio di secondo set è vitale per l’andamento della partita: in un braccio di ferro fatto di break e controbreak, Brady riemerge acquisendo concretezza negli scambi e sentendo di meno la pressione del momento. La sua avversaria crolla completamente, vincendo solo un game al servizio dalla seconda frazione in poi. Esulta quindi Jennifer Brady, che passa 4-6, 6-2, 6-1 e conquista la seconda semifinale in un major dopo quella ottenuta all’ultimo US Open.