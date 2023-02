Atp Rotterdam: Sinner vola in semifinale, sconfitto Wawrinka

TENNIS

Dopo aver eliminato Tsitsipas negli ottavi, l'altoatesino supera l'elvetico in due set col punteggio di 6-1, 6-3

© Getty Images Dopo aver vinto a Montpellier, Jannik Sinner continua il suo ottimo momento di forma. L'altoatesino, che aveva sconfitto Tsitsipas negli ottavi dell'Atp di Rotterdam, si ripete nei quarti di finale contro Stan Wawrinka e accede alle semifinali del torneo. Punteggio di 6-1, 6-3 per Jannik, che domina per larghi tratti il match e chiude il primo set in soli 29'. Domani, a partire dalle 19.30, l'azzurro andrà a caccia della finalissima.

Vedi anche Tennis Tennis, la vendetta di Sinner: Tsitsipas battuto a Rotterdam

Jannik Sinner non si ferma più e conquista le semifinali dell'Atp di Rotterdam, centrate con la sesta vittoria consecutiva, se si contano anche i match del torneo vinto a Montpellier. L'altoatesino, che ieri aveva eliminato Tsitsipas negli ottavi, si ripete con Stan Wawrinka, che deve arrendersi in due set (6-1, 6-3). Senza storia il primo parziale, dominato da Jannik col suo rovescio e un ritmo insostenibile per l'avversario, che si spegne col passare dei game. Wawrinka abbozza una timida reazione, ma viene travolto da Sinner in ventinove minuti col punteggio di 6-1. Il secondo set, invece, è più combattuto. L'azzurro sembra metterlo sui giusti binari quando si porta sul 3-1, ma rischia di compromettere tutto in due game: il rivale lo lascia a zero punti e pareggia sul 3-3.

Il gioco successivo è decisivo per l'inerzia della sfida, e viene vinto da Sinner con una grande rimonta. Si arriva sul 5-3 e Stan The Man annulla due match point sul 40-40, ma si arrende al terzo: un suo errore chiude il secondo set sul 6-3 e la sfida. Sinner vola alle semifinali dell'Atp di Rotterdam e domani, a partire dalle 19.30, giocherà per conquistare la finale.