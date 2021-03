Atp Miami, Sinner vola ai quarti: battuto Ruusuvuori

TENNIS

Il 19enne di Sesto Pusteria si sbarazza del finlandese in due set: ora Bublik

Continua l'avventura di Jannik Sinner al "Miami Open", primo torneo ATP Masters 1000 stagionale. Dopo la battaglia con Karen Khachanov, il 19enne di Sesto Pusteria ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori, n.83 del ranking, conquistando il pass per i quarti di finale. Netto il punteggio a favore dell'azzurro, che ha piegato l'avversario in due set (6-3, 6-2). Getty Images

Iniziato con mezz'ora di ritardo a causa di alcuni problemi con l'Hawk Eye, l'occhio di falco, il match sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium è stato abbastanza combattuto per buona parte del primo set. Reduce dal successo su Zverev, il giovane talento finlandese ha dato filo da torcere a Sinner fino al 4-3, poi l'azzurro ha cambiato marcia chiudendo il primo parziale con due game consecutivi e rendendo il secondo set una formalità grazie al servizio (75% di prime), al gioco solido da fondocampo e alla freddezza nei punti cruciali (convertito il 100% delle palle break).

Al primo quarto in carriera in un Master 1000, Sinner ora dovrà vedersela con il kazako Alexander Bublik, che ha superato l'americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, per provare a eguagliare il miglior risultato azzurro di sempre al "Miami Open", la semifinale di Fabio Fognini nel 2017.