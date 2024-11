ATP Finals: stasera Sinner al debutto contro De Minaur

Un debutto, nel serale del primo giorno, per cui Sinner si sta preparando fisicamente e mentalmente sapendo, come ha detto, che è un torneo in cui "devi essere subito al 100%, quindi ci prepariamo al meglio. Sarà molto importante come iniziamo, una vittoria alla prima partita sarebbe molto importante". Sinner ha incontrato De Minaur, numero 8 del mondo, in sette occasioni e ha sempre vinto. L'azzurro ha ceduto all'australiano un set soltanto, nella seconda sfida, giocata nei quarti sul veloce indoor di Sofia nel 2020. Per il resto è stato dominio assoluto, come nella finale di Toronto 2023 quando Sinner ha conquistato il suo primo Masters 1000. E stasera il pubblico sarà tutto per lui.