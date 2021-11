Atp Finals: Medvedev piega in tre set Zverev e vede la semifinale

TENNIS

Il russo batte 6-3, 6(3)-7, 7-6(6) il tedesco e resta a punteggio pieno nel gruppo rosso

Seconda vittoria in altrettante partite alle Nitto Atp Finals 2021 di Torino per Daniil Medvedev: il russo, infatti, supera Alexander Zverev e resta a punteggio pieno nel gruppo rosso, avvicinandosi sensibilmente alla semifinale. Il numero 2 al mondo parte forte e vince il primo set, poi sono i tie-break a decidere gli altri due parziali: a spuntarla è proprio il 25enne di Mosca, che si impone 6-3, 6(3)-7, 7-6(6) sul tedesco.

Daniil Medvedev non sbaglia e, pur soffrendo, conquista il secondo successo alle Nitto Atp Finals 2021 di Torino superando in tre set un battagliero Alexander Zverev, che incassa invece il primo ko. Nella fase iniziale del match del Pala Alpitour, il russo rischia sui due primi turni in battuta, ma annulla tre palle break e, in mezzo, riesce anche a strappare il servizio e a portarsi sul 3-0, un vantaggio che il numero 2 al mondo difende e trasforma nel 6-3. Nel secondo, non arrivano break: il tedesco va vicino a perdere il servizio al primo e al settimo game, evitando di cedere e tenendo il servizio. Dall'altra parte, Medvedev non rischia mai: si va dunque al tie-break che, dopo diverse polemiche, regala a Zverev il 7-3 e l'1-1 nel conto dei parziali.

La situazione non cambia nel decisivo terzo set: il numero 2 al mondo annulla una palla break all'undicesimo game, mentre il tedesco si guadagna il tie-break grazie ai suoi ace. Ed è proprio il 24enne a partire meglio: al cambio di campo è 4-2 in favore del numero 3 della classifica Atp. Medvedev, però, risale e mette pressione a Zverev, che annulla due match point prima di cedere 8-6. Finisce così 6-3, 6(3)-7, 7-6(6) per il russo, che si prende così la vetta del gruppo rosso e si avvicina alla semifinale.