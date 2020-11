Atp Finals, esordio vincente per Thiem a Londra: Tsitsipas piegato  

TENNIS

L’atto conclusivo della stagione Atp 2020 si apre con il remake della finale dello scorso anno tra Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem: ad imporsi, dopo 2 ore e 17 minuti di battaglia, alla fine è l’austriaco, vittorioso con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. Il numero 3 al mondo conquista così il primo successo delle Finals. In serata, grande attesa per l’esordio nel torneo di Rafael Nadal contro il numero 8 del seeding Andrey Rublev.

Esordio vincente per Dominic Thiem alle Atp Finals 2020. Nella rivincita della finale dello scorso anno l’austriaco vendica il risultato del 2019 battendo Stefanos Tsitsipas in tre set con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. Il primo set, a parte un paio di palle break per Thiem nel terzo e nel settimo gioco, si gioca sul filo dell’equilibrio e viene deciso al tie-break dove il greco, avanti 4-1, si fa rimontare e sorpassare dal rivale che chiudendo 7-5 fa suo il parziale. Nel set successivo Thiem paga a caro prezzo le incertezze nel terzo game dove Tsitsipas gli strappa la battuta acquisendo quel margine che poi, gestendo con attenzione i giochi successivi, consente all’ellenico di volare fino al 6-4.

Il terzo e decisivo parziale vede l’austriaco sprintare subito sul 3-0 approfittando di un cruciale break nel secondo game che incanala l’incontro sui binari preferiti dal numero 3 del mondo. Tsitsipas prova un’ultima disperata reazione in un infinito quinto game ma Thiem resiste e poco dopo va ad archiviare in scioltezza la pratica ottenendo così il primo successo nella manifestazione.