Atp Finals, è caos biglietti: rabbia e proteste tra i tifosi

Ancora qualche problema con i biglietti per le Nitto Atp Finals di Torino, in particolare per la sessione pomeridiana e serale delle partite con in campo i singolaristi. Molti tifosi si sono infatti presentati agli ingressi del Pala Alpitour pur avendo ricevuto la comunicazione dell'annullamento del ticket d'ingresso a causa della capienza ridotta al 60% del palazzetto per l'emergenza pandemica.