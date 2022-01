Atp Cup, l'Italia travolge la Francia e resta in corsa per le semifinali

Tutto facile per l'Italia nel secondo impegno dell'Atp Cup di Sydney. Gli azzurri si sono imposti per 3-0 contro la Francia e restano in corsa per accedere alle semifinali del torneo per nazioni, che precede gli Australian Open. Jannick Sinner si è sbarazzato di Arthur Rinderknech per 6-3, 7-6, mentre Matteo Berrettini non ha fatto troppa fatica contro Ugo Humbert, battuto per 6-4, 7-6. Il risultato finale è stato completato dal successo del doppio con i due stessi italiani, che hanno superato Martin-Roger-Vasselin per 6-3, 6-7, 10-8.