TENNIS

La prima volta di Arthur Fils: chi è il sesto qualificato alle Atp Finals di Torino

Djokovic e De Minaur ufficialmente fuori, Fils sarà il primo francese dopo Gael Monfils nel 2016

04 Nov 2026 - 18:17
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Arthur Fils si è qualificato per la prima volta per le Nitto Atp Finals. Diventa così il primo francese qualificato per il torneo di fine stagione dopo Gael Monfils, che vi partecipò nel 2016. Fils ha iniziato il suo 2026 solo a febbraio, da numero 42 del mondo. Da allora, però, il ventiduenne ha scalato rapidamente le gerarchie del tennis mondiale. Il francese ha conquistato per la prima volta in carriera un titolo Atp Masters 1000 a Cincinnati, dove in finale ha sconfitto Frances Tiafoe, anche lui in corsa per un posto a Torino. 

Ha inoltre alzato il trofeo a Barcellona, dopo aver annullato due match point a Terence Atmane al primo turno e aver poi completato una straordinaria cavalcata verso il titolo. Oltre al successo a Cincinnati, Fils ha raggiunto la semifinale a Miami e Madrid: è il primo francese ad arrivare tra i migliori quattro in tre Masters 1000 nella stessa stagione dai tempi di Guy Forget nel 1991, ben 35 anni fa. Finalista a Doha, ha raggiunto lunedì il best ranking alla posizione numero 7.

Fils è il sesto qualificato per le Nitto Atp Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre, dopo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli.

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