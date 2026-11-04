La prima volta di Arthur Fils: chi è il sesto qualificato alle Atp Finals di Torino

Ha inoltre alzato il trofeo a Barcellona, dopo aver annullato due match point a Terence Atmane al primo turno e aver poi completato una straordinaria cavalcata verso il titolo. Oltre al successo a Cincinnati, Fils ha raggiunto la semifinale a Miami e Madrid: è il primo francese ad arrivare tra i migliori quattro in tre Masters 1000 nella stessa stagione dai tempi di Guy Forget nel 1991, ben 35 anni fa. Finalista a Doha, ha raggiunto lunedì il best ranking alla posizione numero 7.