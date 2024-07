Andy Murray annuncia il proprio ritiro dal mondo del tennis: "Le Olimpiadi saranno il mio ultimo torneo"

"Arrivato a Parigi per l'ultimo torneo di tennis della mia carriera" ha commentato sui social Murray che può vantare una vittoria dello US Open nel 2012 e le due a Wimbledon nel 2013 e nel 2016 oltre al titolo olimpico sia a Londra 2012 che a Rio de Janeiro 2016. Al comando del ranking ATP per 41 settimane, lo scozzese sarà al via del torneo singolare, del doppio con Daniel Evans e del doppio misto le cui iscrizioni chiuderanno nella giornata di mercoledì 24 luglio.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1