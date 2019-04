Yoshi's Crafted World conquista per semplicità e... relax

07/04/2019 di ALBERTO GASPARRI

Yoshi è diventato ormai grande, tanto da meritarsi il primo gioco tutto suo anche su Nintendo Switch . Dopo ave passato anni all'ombra di Super Mario, il tenero dinosaurino verde capace di lanciare uova si è ritagliato un nuovo spazio in Yoshi's Crafted World , la nuova avventura che ha per protagonista il migliore amico dell'idraulico più famoso del mondo. Che, anche in questa occasione, ha lasciato l'intero palcoscenico a quella che forse è la creatura più amabile dello sconfinato panorama dei personaggi creati dalla Grande N. In Yoshi's Crafted World il perfido Kamek e il dispettoso Baby Bowser sono tornati a disturbare la quiete che regna sull’Isola degli Yoshi e stavolta hanno deciso di rubare ai piccoli dinosauri il sole dei desideri, uno speciale manufatto con il potere di rendere reale ciò che si desidera. Ma qualcosa va storto, perché le gemme che danno il potere al sole volano via e si sparpagliano per tutto il mondo. Così, la missione del giocatore, che vestirà i panni di uno dei simpatici Yoshi, sarà proprio quella di recuperarle tutte, affrontando una serie di livelli a scorrimento orizzontale e superando tutti gli ostacoli che i due antagonisti porranno sul suo cammino. A dispetto della trama, però, Nintendo ha voluto creare un titolo adatto a tutti, dai più piccoli sino agli adulti, mettendo come primo obiettivo il divertimento puro, quello che non ha bisogno di avversari da eliminare, cronometri da battere o record da stabilire, ma semplicemente si basa sulla spensieratezza e sulla scoperta.

Anche per questo si potrà scegliere di affrontare il gioco in modalità normale o relax, in cui Yoshi viene dotato di un paio di ali che gli permettono di volare a suo piacimento ovunque voglia, evitando facilmente ostacoli e nemici per esplorare i livelli senza alcuno stress da competizione. Alla scoperta di un particolarissimo mondo fatto di cartone, nastri, bicchieri e tanti altri oggetti che richiamano volutamente fai da te e decoupage. Magari in coppia, visto che i giocatori possono immergersi in questa avventura da soli o in compagnia grazie alla modalità multiplayer, che permette di unirsi alla partita con un semplice passaggio di Joy-Con. Ad attenderli c'è veramente un mondo tutto da esplorare: ognuno dei circa cinquanta livelli nasconde tantissimi segreti e zone invisibili. Dai ninja, al parto dei pirati, passando per lo spazio, l'arcipelago in bottiglia o il reame delle fiabe. Nella nostra prova abbiamo potuto apprezzare l'eccellente fluidità complessiva, un dettaglio generale di primissima qualità, un sistema di controllo intuitivo e preciso, ma anche una colonna sonora coinvolgete e capace di strappare una risata o sorprendere con i suoi arrangiamenti fantasiosi a secondo della zona e delle situazione. A livello grafico la risoluzione dell'immagine non sbalordisce, ma viene messa in secondo piano da un art work che non può lasciare indifferenti. Il livello di difficoltà in generale è basso anche se un conto è finire un livello, un altro è completarlo. Sconfiggere i boss non richiede particolari doti, ma questo aumenta il desiderio di completare ogni livello al 100%, raccogliendo fiori, monete (per vestire Yoshi con costumi che gli donano corazza e difese aggiuntive) e cuoricini, aumentando così la sfida alla ricerca dei segreti più nascosti. Di sicuro lo rende ancor più stimolante la possibilità di giocare in due, raddoppiando i protagonisti e aumentando un po' la confusione sullo schermo, anche se in modo piacevole e "casinaro".