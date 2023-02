Xiaomi presenta la Series 13 assieme a Buds 4 Pro e Watch S1 Pro

novità

© ufficio-stampa Xiaomi ha presentato, con un evento dedicato tenutosi a Barcellona, Xiaomi 13 Series, serie di smartphone flagship da oggi disponibile sui mercati internazionali. Grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Leica, e alla partnership strategica tra le due aziende nell’ambito dell’Imaging Technology, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro mirano a offrire ai propri utenti una nuovissima esperienza fotografica su smartphone. Altre caratteristiche premium includono l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 e il Surge battery management system di Xiaomi, che garantisce altissime prestazioni su tutti i fronti.

COMPARTO FOTOGRAFICO FIRMATO LEICA - Ogni aspetto del comparto camera di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dall'hardware alla qualità dell'immagine, fino al design UI/UX, è stato creato in collaborazione con Leica per offrire un'esperienza fotografica di livello professionale. Entrambi i dispositivi sono dotati di una tripla fotocamera con lenti ottiche Leica. Il sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH. di Xiaomi 13 Pro copre lunghezze focali da 14mm a 75mm ed è composto da una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 ultra-grande da 1 pollice, un teleobiettivo flottante da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm.

Xiaomi 13 invece ha uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x e dispone anche di un teleobiettivo da 75mm, in modo tale che entrambi i telefoni offrono un'ampia gamma di dettagliate opzioni d'impostazione della fotocamera, sia per gli appassionati di fotografia che per i fotografi professionisti.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono entrambi alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, i dispositivi offrono anche il supporto Wi-Fi 7 con il sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnectTM 7800. Dotato di una batteria da 4.500mAh, supporta anche la ricarica turbo via cavo da 67W e la ricarica turbo wireless da 50W. Xiaomi 13 Pro vanta una batteria ancora più grande da 4.820mAh con HyperCharge da 120W, in grado di ricaricare al 100% in soli 19 minuti.

FEELING FLAGSHIP - Disponibile nelle colorazioni Black, White e Flora Green, e dotato di un ampio display AMOLED FHD+ da 6,36", Xiaomi 13 garantisce la visualizzazione di contenuti con un'accuratezza dei colori e una luminosità di prim'ordine grazie al materiale AMOLED E6 a fronte di un consumo energetico ridotto.

Xiaomi 13 Pro, invece, è caratterizzato da un corpo in ceramica 3D-curved per un look uniforme che si sviluppa in maniera fluida fino alla fotocamera. Disponibile in due colori, Ceramic White e Ceramic Black, ha un display AMOLED WQHD+ da 120Hz e un meraviglioso schermo grande 6,73". Entrambi i dispositivi offrono una resistenza alla polvere e all'acqua IP68.

SERVIZI E AGGIORNAMENTI - Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 offriranno 3 generazioni di aggiornamenti del sistema Android e 5 anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza. Gli utenti dei due dispositivi hanno anche diritto a 6 mesi di prova gratuita per il cloud storage Google One fino a 2TB e fino a 6 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità a YouTube e all'app YouTube Music. Inoltre, gli utenti di Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 riceveranno 1 riparazione fuori garanzia senza costi di manodopera entro i primi 12 mesi dall'acquisto.

XIAOMI 13 LITE - È dotato di una potente piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1, di un display AMOLED a 120Hz e di funzionalità di ricarica rapida da 67W. Il tutto in un corpo sottile 7,23mm, leggero 171g4 e dotato di una batteria da 4.500mAh. Dotato di doppia fotocamera frontale, questo dispositivo è stato progettato appositamente per creare contenuti visivi: la fotocamera frontale principale è da 32MP, la fotocamera frontale da 8MP contribuisce a fornire informazioni aggiuntive sulla profondità per ottenere un effetto sfocatura naturale negli autoritratti.

PREZZI E DISPONIBILITÀ - Xiaomi 13 Pro è disponibile nella versione 12GB+256GB, a partire da 1399,90€. Xiaomi 13 è disponibile con due varianti di memoria: 8GB+256GB a partire da 1099,90€; 12GB+256GB a partire da 1199,90€. Per tutti sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird di 100 euro fino alle ore 23:59 del 12 marzo online su Amazon e mi.com, e presso Xiaomi Store Italia.

Xiaomi 13 Lite è disponibile in tre colorazioni, Blue, Pink e Black, nella versione 8GB+128GB, a partire da 499,90€.

PRESENTATE ANCHE CUFFIE E SMARTWATCH - Xiaomi ha presentato anche i suoi nuovi prodotti AIoT: Buds 4 Pro e Watch S1 Pro. Le cuffie incorporano la tecnologia LDAC di Sony, che consente una velocità di trasferimento dati fino a 990kbps e una profondità di bit fino a 32 bit, oltre al supporto Hi-Res Audio Wireless. Xiaomi Buds 4 Pro vantano anche fino a 9 ore di ascolto ininterrotto con una singola carica e fino a 38 ore di utilizzo se associati alla custodia di ricarica. Sono disponibili a partire da 249,99€.

Xiaomi Watch S1 Pro vanta un display AMOLED da 1,47", una corona girevole e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio ed è disponibile in due varianti di colore, Black e Silver, caratterizzati una cassa argentata con cinturino in pelle marrone e una cassa nera con cinturino in gomma fluorurata nera, entrambe personalizzabili con oltre 100 quadranti. Xiaomi Watch S1 Pro tiene traccia in tempo reale di oltre 100 attività sportive. Sono comprese inoltre una serie di funzioni di monitoraggio dei dati dell'allenamento e della salute che misurano le calorie bruciate, l'intensità dell'esercizio, la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e il rilevamento della SpO₂, che consentono agli utenti di tenere facilmente sotto controllo i progressi dell'allenamento quotidiano e le condizioni di salute. La batteria, che dura fino a 14 giorni, si ricarica rapidamente e con una ricarica di 10 minuti si ottengono altri due giorni di utilizzo. L'orologio è dotato di un potente altoparlante e un algoritmo di cancellazione del rumore AI che consente agli utenti di comunicare in modo chiaro quando si effettuano chiamate telefoniche Bluetooth. Inoltre, Xiaomi Watch S1 Pro, disponibile a partire da 299,99€, è dotato di una base di ricarica wireless in grado di caricare il dispositivo al 100% in 85 minuti.