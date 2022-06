Xiaomi 12 Pro, la recensione: il top di gamma mette il turbo

Xiaomi mette il turbo con il 12 Pro, il top di gamma della casa cinese ha una doppia anima "muscolosa": sia sotto il profilo prestazionale, vedi la combinazione tra il processore Snapdragon 8 Gen 1, i 12 GB di RAM (c'è anche la versione a 8) LPDDR5, le memorie UFS 3.1 e il display a 120 Hz, sia sotto il profilo dei consumi perché ai 4600mAh della batteria - che regalano un'autonomia molto buona seppur non da record - si affianca la super-ricarica da 120 Watt (caricatore incluso nella confezione, non è cosa da poco nel 2022) che fa passare da 0% a 100% in meno di mezz'ora. Da sottolineare il raffreddamento a liquido per contenere le temperature, la porta USB-C senza uscita video, la presenza di una dual sim 5G e della "curiosa" porta a infrarossi, che ormai non si vede quasi più, ed è un peccato visto che può essere molto utile in ambito casalingo. © sportmediaset

Se la scheda tecnica, a cui tra l'altro va aggiunto il modulo fotocamera con tre sensori da 50 Megapixel, racconta quasi tutto del 12 Pro, è l'esperienza a device in mano a confermare la bontà del lavoro di Xiaomi. Perché se è vero che le dimensioni, 6.73" di display per 205 g di peso, possono spaventare, di fatto vanno in scia a ciò che i consumatori hanno imparato a maneggiare negli anni recenti e i bordi curvi (ma non troppo) aiutano la presa e regalano sempre un tocco di originalità. Per i più titubanti, è consigliato l'uso della coverina trasparente di silicone, inclusa in confezione, per proteggere anche la parte posteriore rifinita in vetro. Peccato per la mancanza della certificazione della resistenza ad acqua e polvere.

L'ottimo pannello AMOLED ha picchi di luminosità notevoli e, abbinato all'audio stereo in collaborazione con Harman Kardon, permette di godere al massimo di contenuti multimediali e giochi, che possono essere ulteriormente sfruttati usando la turbo mode. Per quanto riguarda l'utilizzo di tutti i giorni, nessun problema: fluidità a livelli massimi con i 120Hz all'occorrenza settabili adattivamente, feedback aptico particolarmente efficace, c'è solo da settare di fino le notifiche perché, come sempre, i device cinesi sono particolarmente aggressivi nelle ottimizzazioni al fine di risparmiare batteria.

© sportmediaset

Bene anche la MIUI 13 basata su Android 12 vuoi perché non ha ricevuto, almeno a livello grafico, grossi stravolgimenti dalla versione precedente e questo ha aiutato nel limitare al massimo i bug di gioventù vuoi perché, a qualche mese e diversi aggiornamenti dall'uscita, il 12 Pro si dimostra device affidabile e stabile. Qualche chicca? Il lettore di battito cardiaco integrato nel lettore di impronte digitali, lo sfondo del blocco schermo che cambia a ogni accensione/spegnimento del display e la RAM espandibile virtualmente.

Posteriormente le tre fotocamere si fanno notare, anche per la scelta effettuata da Xiaomi. Tutti e tre i sensori sono a 50 Mpx: il principale ha apertura f 1/9 e la stabilizzazione ottica, sarà il vostro migliore compagno nella maggior parte dei casi. Le foto sono ottime in ogni condizione, ricche di colori e dettagli, così come i video (si arriva anche all'8K), dei quali abbiamo particolarmente apprezzato la stabilizzazione. Qualche ombra negli altri due sensori: il grandangolare soffre un po' troppo gli scatti notturni quando l'intelligenza artificiale riesce solo parzialmente a compensare la mancanza della stabilizzazione ottica mentre la 2x offre un livello di zoom, per quanto ottico, un po' poco sfruttabile. Affidabile la fotocamera anteriore, nonostante la limitazione dei video in FullHD.

© sportmediaset

Un top di gamma a tutto tondo, questo Xiaomi 12 Pro. Un condensato di hardware di alto livello e software ricchissimo per uno street price che logicamente sfiora i 1.000 euro: sono tanti? È in linea con i livelli del mercato e comunque già sotto di quasi 250 euro rispetto al lancio: posizionamento premium per un device premium.