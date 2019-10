Volley, Marchisio e Pressing Champions League: gli streaming su Sportmediaset.it

La programmazione live di Sportmediaset.it non si ferma mai. La lunga e ricca giornata dei nostri streaming in diretta si apre alle 12 con la presentazione del campionatodi volley A1 femminile, poi alle 13 il TG di Sportmediaset, seguito dalla conferenza stampa in cui Marchisio annuncerà novità sul suo futuro. Alle 16 arriva il momento di far sentire la vostra voce con la consueta chat con il nostro Sandro Sabatini e in serata alle 23.30 l'appuntamento su con Pressing Champions League Highlights per rivivere il meglio del turno di Champions con tutti i gol.