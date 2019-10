Vigilia Champions di Juve e Atalanta, CR7 in conferenza con Sarri: gli streaming su Sportmediaset.it

E' vigilia di Champions League per Juventus e Atalanta, che martedì sera alle 21 scenderanno in campo rispettivamente allo Juventus Stadium contro la Lokomotiv Mosca e a Manchester contro il City di Pep Guardiola. E la programmazione live di Sportmediaset.it si annuncia ricca di appuntamenti. La lunga e intensa giornata dei nostri streaming in diretta si apre alle 13 con il TG di Sportmediaset. Alle 14 da non perdere la conferenza stampa del tecnico della Juve Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo.