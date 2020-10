Tiki Taka, Pasquale Bruno: "Chiesa deve cascare meno, non sarà mai un top player"

TIKI TAKA

Pasquale Bruno non condivide la scelta della Juventus di puntare su Federico Chiesa: "L'affare vero lo ha fatto la Fiorentina, sessanta milioni di euro per lui sono troppi: alla fine è un giocatore tipo Bernardeschi, non sarà mai un top player". L'ex difensore, durante la puntata di ieri di Tiki Taka, rincara la dose: "Chiesa ha un difetto, simula troppo, deve cascare meno. Un calciatore modesto e non mi sta troppo simpatico".

Anche Giampiero Mughini scettico: "Non so se l'acquisto di Chiesa cambierà molto la struttura della Juventus. Comunque i tifosi della Fiorentina non si lamentino, gli arriveranno 60 milioni. Volgare parlare di soldi? Non riconduco tutto ai soldi ma in un Paese che darebbe la sorella ai beduini per 100 euro...".