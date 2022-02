"Supera ogni sfida": Giordan, Spediacci, Lambertini, Bagaini e Bianco nella campagna Xiaomi

In occasione dell’arrivo in Italia della nuova famiglia di smartphone Redmi Note 11 Series, Xiaomi lancia la campagna ‘Supera ogni sfida’ che vede come protagonisti i volti del team di art4sport, nota Associazione ONLUS che si occupa di supportare e promuovere lo sport agonistico in favore del benessere fisico e psicologico di ragazzi con disabilità portatori di protesi di arto. art4sport nasce, infatti, ispirandosi alla storia di Bebe Vio, una bambina con tante passioni, tra cui quella per la scherma che, dall’età di undici anni, si è trovata ad affrontare numerose sfide per praticare il suo amato sport, fino a raggiungere molteplici traguardi, tra cui la medaglia d’oro alle paralimpiadi di Rio 2016 e di Tokyo 2020. L’energia e la determinazione di questi ragazzi è diventata un modello di riferimento per tantissimi giovani. Per questo Xiaomi li ha scelti per raccontare cinque storie fantastiche, che parlano di passione per la vita e per lo sport, con il desiderio di far capire alle persone che il proprio punto debole può diventare ciò di cui vanno più fieri.

