Sportmediaset.it: la programmazione degli eventi streaming

Con la nuova stagione calcistica, si arricchisce l'offerta di contenuti in streaming su Sportmediaset.it: ai già apprezzati appuntamenti che già conoscete, dal TG delle 13 agli eventi sportivi targati Mediaset passando per presentazioni e conferenze, si affiancheranno la chat con Sandro Sabatini (visibile anche sul Facebook e Instagram) oltre a una serie di nuovi eventi che proporrà il mondo dello sport settimana per settimana. Tutti gratuiti e tutti visibili sia da pc che da smartphone, anche sulla nostra app.