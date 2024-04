Si alzi il sipario, tutti a teatro con Princess Peach: Showtime!

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato il primo titolo per Nintendo Switch dedicato alla principessa del mondo di Super Mario: la recensione

© Ufficio Stampa Tra i tanti personaggi del mondo di Super Mario, buoni e cattivi che siano, ce ne sono alcuni che raramente hanno vissuto un ruolo da primattori. Tra le comparse più celebri, per via delle molteplici apparizioni, c'è sicuramente la principessa Peach, che all'alba del 2024 ha deciso di uscire dal castello del Regno dei Funghi per entrare in scena e prendere le redini della situazione. Grazie a Princess Peach: Showtime!, il primo videogioco del genere avventura che vede proprio la nobile bionda come protagonista assoluta. Dopo il successo globale del nuovo volto della principessa, mostrato sul grande schermo da Super Mario Bros. Il Film, per lei è giunta l’ora di brillare e di conquistare anche il palcoscenico di Nintendo Switch, mettendo da parte l’iconico abito regale e vestendo, senza limiti alle sue possibilità, i panni di ben 10 eroine differenti. Da damigella in pericolo a protagonista pronta all’azione, Peach si fa così portavoce di un cambiamento ormai inarrestabile anche nella vita reale.

Princess Peach: Showtime! è la nuova avventura che vede Peach alle prese con una misteriosa nemica mascherata e la Compagnia dei Mosti, che hanno preso il controllo del. Un’occasione imperdibile per vestire i panni della principessa e salvare lo spettacolo, facendo affidamento su un intero guardaroba di trasformazioni. Un’esperienza unica per esplorare scenari differenti e sperimentare una varietà di gameplay mai vista prima. Non più una principessa in pericolo, Peach potrà diventare una spadaccina o una detective, una lottatrice di kung fu o addirittura una ninja, una ladra e anche una pasticciera, una graziosa sirena e una cowgirl, una fiera supereroina e una pattinatrice sul ghiaccio. Niente potrà impedire a questa nuova Peach di salvare la scena al fianco della sfavillante Stella, custode del Teatro Splendente, che grazie al potere del suo fiocco, permetterà la protagonista di interagire con il palcoscenico e di trasformarsi in tutto ciò che desidera.Di fatto, si tratta di un platform 3D molto semplificato per quanto riguarda difficoltà e meccaniche di gioco. Perfetto per i più giovani o per chi vuole iniziare, un po' meno per chi è alla ricerca di una grande sfida. Questo è chiaro fin dall'inizio, quando vi ritroverete nel foyer del teatro e inizierete la vostra esplorazione dei vari piani con le relative rappresentazioni infestate. Per proseguire, Peach dovrà varcare delle porte, che si apriranno solo dopo aver raccolto un numero sufficiente di gemme dello splendore. Una volta superare le varie sfide, si sbloccherà la zona successiva. Non mancano di andare in scena le classiche boss fight in puro formato teatrale.Chiaramente, le caratteristiche clou di Princess Peach: Showtome! sono le trasformazioni della nostra eroina. A seconda del ruolo che impersonificherete e del vestito che indosserete, dovrete affrontare challenge diverse. In stile azione, per esempio, con Peach spadaccina, ninja, ladra o pattinatrice. In stile puzzle quando sarete pasticcera, sirena o detective. Da una parte, salti e botte, dall'altra decorazioni di dolci o enigmi da risolvere. Nonostante il livello di difficoltà non sia elevato, dovrete comunque stare attenti alla vostra barra dell'energia, rappresentata da dei cuori, che può calare mentre ripulite dai cattivi i vari piani. Niente di particolarmente complesso o complicato, a partire dai controlli davvero elementari, che però ha dalla sua un level design e una direzione artistica di alto livello, che si adatta perfettamente all'ambientazione. Anche grazie a un reparto audio, tra effetti e colonna sonora, degno del migliore teatro.Di certo non vi annoierete ad affrontare situazioni molto varie e, in alcuni casi, anche innovative, e non soltanto perché la protagonista è tra i personaggi meno sfruttati da Nintendo. Magari non aspettative una grande longevità (a meno che non vogliate raccogliere tutte le gemme), ma se siete alla ricerca di un gioco divertente per passare qualche ora senza pensieri, questo Princess Peach: Showtime! potrebbe regalarvi qualche bella sorpresa.