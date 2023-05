Serie A: mercoledì di fuoco per lo sprint Champions

SERIE A

La Lazio ospita il Sassuolo, impegni casalinghi anche per Juve (Lecce), Milan (Cremonese) e Atalanta (Spezia). Inter a Verona e Roma a Monza. Punti pesanti anche per la salvezza

© Getty Images Scudetto e punti pesanti per la corsa Champions League e per la salvezza: è altissima la posta in palio nelle sfide del mercoledì di Serie A. All'Olimpico di Roma (ore 21) la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive contro Inter a San Siro e Torino in casa, ospita il Sassuolo con l'obiettivo di consolidare il secondo posto in chiave Champions. Ma sulla sfida ci saranno gli occhi puntati del Napoli e di Napoli: in caso di mancato successo degli uomini di Sarri, la squadra azzurra vincerà lo scudetto davanti alla tv, prima di scendere in campo giovedì sera a Udine. Sarri dovrebbe confermare il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni mentre tra i neroverdi sarà titolare Berardi, che con una doppietta ha ribaltato la partita contro l'Empoli al rientro dopo un infortunio.

Alle 18 si giocano Juventus-Lecce, Atalanta-Spezia, Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino. La squadra di Allegri, tornata da Bologna con un punto dopo tre stop di fila, deve difendersi dall'assalto al terzo posto di Inter, Milan e Roma (in attesa delle sentenze nelle inchieste sulle plusvalenze e sulle manovre stipendi). Il tecnico bianconero recupera Di Maria, che affiancherà Vlahovic dall'inizio, con De Sciglio e Kostic esterni a tutta fascia. A Bergamo, invece, l'Atalanta di Gasperini, che dovrà rinunciare all'infortunato Lookman ma che potrà contare su uno Zapata tornato in grande forma, proverà a mettere pressione alle squadre che la precedono e a tenere vive le speranze di tornare in Europa.

In serata duelli a distanza sull'asse Milano-Roma. Milan, Inter e Roma sono tutte appaiate a quota 57 punti con in palio solo un posto utile per la Champions. I nerazzurri, dopo il successo in rimonta contro la Lazio, sono impegnati a Verona contro una squadra alla disperata caccia di punti per la salvezza. Inzaghi si affida a Lautaro e Dzeko in attacco, a centrocampo Calhanoglu e Mkhitaryan, con Barella che potrebbe riposare. In difesa spazio a De Vrij, chance Handanovic tra i pali. Il Milan è invece di scena a San Siro contro la Cremonese, a sua volta decisa a tenere viva la fiammella di una ormai insperata salvezza. Al contrario di Inzaghi, Pioli - pensando anche all'impegno di sabato con la Lazio e alla semifinale di andata di Champions contro l'Inter - è orientato a un massiccio turnover con Origi al centro dell'attacco e sulla trequarti Saelemaekers, De Ketelaere e Brahim Diaz con Leao e Giroud in panchina. Formazione quasi obbligata, invece, per José Mourinho nella trasferta della Roma a Monza. Visti i tanti acciaccati, lo Special One dovrebbe arretrare Celik sulla linea difensiva con Bove in mezzo. In attacco Abraham con Solbakken e Pellegrini a supporto, mentre Dybala partirà dalla panchina. Per le sei contendenti vietato sbagliare anche in vista del weekend di scontri diretti: Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus.