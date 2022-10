Pressing, stasera torna l'appuntamento dalle 23

gol e analisi

In conduzione Massimo Callegari e Monica Bertini

© ufficio-stampa Domenica 30 ottobre, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Pressing”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini. In studio per commentare e analizzare la decima giornata del campionato: Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Franco Ordine e Graziano Cesari per tutti i casi di moviola. In collegamento Mario Sconcerti Fabrizio Biasin e Massimo Zampini.

Gli spettatori potranno subito tuffarsi nelle emozioni dei post-partita: Pressing, infatti, sarà in onda dalle ore 23.00, in chiaro per tutti, su Mediaset Infinity e in streaming su sportmediaset.it, per accompagnare gli appassionati verso la diretta televisiva di Italia 1.

Al centro del programma, a cura di Alberto Brandi, goal, highlights, approfondimenti, commenti dei protagonisti, il dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica.