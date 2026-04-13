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Duello Inter-Napoli, Trevisani e Biasin contro Sabatini: "Ti manca la memoria!"

Il confronto tra Inter e Napoli infiamma lo studio: la discussione tra i tre giornalisti. E voi da che parte state?

13 Apr 2026 - 01:06
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A Pressing si parla del duello scudetto tra Inter e Napoli. Biasin: “Credo che non sia necessario fare paragoni con l’anno scorso. Ci sono anni che puoi vincere o no, ma se da 5 anni tutti gli anni arriva a combattere per vincere, significa che è costruita bene”. Sabatini: “Una squadra così forte l’anno scorso poteva vincere lo scudetto... Se il Napoli fosse stato al completo quest'anno avrei detto lo stesso, che avrebbe dovuto lottare per il campionato, invece ha avuto tanti infortuni, più delle altre”.

Trevisani: "Manca proprio la memoria". Sabatini: "A chi manca?". Trevisani: "A te. L'anno scorso Thuram era stato fuori 3 mesi e giocavano Arnautovic e Taremi e nonostante questo l'Inter è arrivata in finale di Champions, a un punto dallo scudetto e in semifinale di Coppa Italia".

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