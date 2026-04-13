Duello Inter-Napoli, Trevisani e Biasin contro Sabatini: "Ti manca la memoria!"

A Pressing si parla del duello scudetto tra Inter e Napoli. Biasin: “Credo che non sia necessario fare paragoni con l’anno scorso. Ci sono anni che puoi vincere o no, ma se da 5 anni tutti gli anni arriva a combattere per vincere, significa che è costruita bene”. Sabatini: “Una squadra così forte l’anno scorso poteva vincere lo scudetto... Se il Napoli fosse stato al completo quest'anno avrei detto lo stesso, che avrebbe dovuto lottare per il campionato, invece ha avuto tanti infortuni, più delle altre”.