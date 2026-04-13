Milan ko con l'Udinese, Pellegatti: "Bisogna chiedere scusa ad Allegri!"

Carlo Pellegatti a Pressing provoca dopo il ko dell'Udinese contro il Milan: “Speravo che si dicesse “Scusa Max”. Facendomi arrabbiare, ha sempre detto che conosceva i limiti della squadra. Trevisani ha sempre detto che la squadra è fortissima. Il Milan di quest’anno è senza Thiaw, Theo, Reijnders, Abraham, Jovic. A gennaio è successo il patatrac. Allegri ha chiesto un attaccante e un difensore, la società gli dice che non c’è un euro. Prendono Fullkrug e Disasi non glielo danno. Gimenez non segna dal maggio scorso. Pulisic da 28 dicembre. Dal 18 gennaio Fullkrug. Dal 3 febbraio Nkunku, dal primo marzo Leao".