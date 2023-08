Torna Pressing: la nuova Serie A vista da Monica Bertini e Massimo Callegari

previsioni e pronostici

Riparte su Italia 1 in seconda serata l'appuntamento con gol e analisi del nostro campionato: i conduttori fanno le carte al nuovo campionato

© ufficio-stampa Ritorna la Serie A, ritorna Pressing: con il primo turno del campionato 2023/24 ci sarà anche la prima puntata della nuova stagione di Pressing, imperdibile appuntamento ogni domenica, in seconda serata su Italia 1, con l'analisi delle partite attraverso gol, highlights, interviste e la presenza di tanti ospiti. In studio per la prima puntataci saranno Fabrizio Ravanelli, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Daniele Miceli per tutte le ultime novità di mercato. In collegamento Fabrizio Biasin, Raffaele Auriemma e Franco Ordine. Per l'occasione abbiamo chiesto ai due conduttori di 'fare le carte' alla Serie A: ecco le previsioni di Monica Bertini e Massimo Callegari.

Quali sono le squadre favorite per lo scudetto?

Monica: innanzitutto il Napoli, chi ha vinto l'anno prima resta sempre la squadra da battere. E poi, pur cedendo Kim, ha tenuto sia Osimhen che Kvaratskhelia. Sono curiosa di vedere Garcia nuovamente in Italia ma considerando quello che aveva costruito Spalletti resta la super favorita. Poi la Juventus, che ancora mostra il cartello 'lavori in corso' ma senza le competizioni europee potrà focalizzarsi sul campionato. Non si possono non citare Milan e Inter, che hanno cambiato tanto ma che voglio vedere in azione.

Massimo: innanzitutto una premessa, fare un pronostico a due settimane della fine del calciomercato è come cercare di indovinare chi vince il Leone d'Oro a Venezia senza aver visto i film in gara! C'è grande curiosità per il Napoli, che ha nella conferma di Osimhen e Kvaratskhelia i suoi migliori acquisti, ma la Juve (che l'anno scorso era arrivata terza senza penalizzazione) è la favorita principale visto che non giocherà le coppe. Di sicuro rispetto all'anno scorso sarà ancor di più un campionato degli allenatori più che dei calciatori: tra nuove sfide come Garcia, rinnovate ambizioni come Inzaghi e Allegri o necessità di trovare la quadra in mezzo a tanti cambiamenti a livello di rosa come Pioli e Gasperini, c'è molto lavoro per i tecnici.

Chi lotterà per le coppe europee?

Monica: La Roma è squadra molto interessante, soprattutto approvo l'acquisto di Renato Sanches; e poi da Mourinho mi aspetto sempre qualcosa sotto il profilo dei risultati. Dell'Atalanta mi incuriosisce il nuovo assetto offensivo, la bravura della società è quella di vendere bene i talenti rimpiazzandoli con giocatori che non li fanno rimpiangere: grande scouting.

Massimo: Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta possono tutte ambire a posizioni tra Champions ed Europa League. In particolare se l'Atalanta riuscisse ad arrivare tra le prime quattro farebbe un capolavoro ancora più grande che in passato visto che in squadra ha giocatori a buon punto della carriera che però altrove hanno faticato o comunque non giocato a livelli da Champions. E attenzione anche alla Fiorentina.

Chi vincerà la classifica cannonieri?

Monica: dico ancora Osimhen, conosce meglio la Serie A e può riconfermarsi magari come ultimo regalo prima di scegliere altri campionati.

Massimo: il duello sarà tra Osimhen e Lautaro Martinez. Anche se Lukaku (se andasse alla Juve, ndr) e Vlahovic sono un grosso asterisco...

Quale sarà la squadra rivelazione?

Monica: il Torino.

Massimo: l'Udinese, perché mi fido di Balzaretti come direttore sportivo ma anche dell'ambiente e della tranquillità e solidità della società. E poi il Genoa, per l'entusiasmo dopo la promozione, i colpi di mercato e la praticità/semplicità di Gilardino.

Un giovane rivelazione?

Monica: dico Retegui, che può essere determinante anche in chiave Nazionale.

Massimo: Beltran mi affascina, nonostante i dubbi sull'inserimento in un nuovo ambiente e in un nuovo campionato. Poi Musah: lo avevo visto agli esordi a Valencia e aveva qualità fisiche, tecniche e di intraprendenza notevoli. E anche Gabri Veiga (prossimo acquisto del Napoli, ndr).

E l'MVP del campionato?

Monica: io punto su uno tra Reijnders e Chukwueze del Milan.

Massimo: i destini della Juventus dipenderanno da Chiesa, può essere la sua stagione se sarà al top fisicamente e se sarà messo nelle condizioni di giocare più vicino alla porta.