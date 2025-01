Le pagelle di Piantanida: Dominguez "Karate Kid", in ginocchio da Vieira

IDZES 7

Zero. Non è il voto, quello arriva alla fine ed è anche per questo numero: zero falli contro Lautaro, Taremi e poi Thuram, e poi ci mettiamo una portiera aperta in faccia al Toro che sembrava gol. In un mercato di grandi nomi, che spesso restano tali e basta, facciamo come Bruno Mars: “Sleep tomorrow, but tonight go crazy”. Dormite domani, ma stasera uscite pazzi anche voi per l’indonesiano.