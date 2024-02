Pier Silvio Berlusconi ricorda Carlotta Dessì: "A te un abbraccio infinito"

LUTTO

Il ricordo dell'ad di Mediaset: "Colpito dal suo coraggio e dalla sua forza, aveva un grande senso di appartenenza"

© Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha dedicato un pensiero sincero a Carlotta Dessì, giovane giornalista del nostro Gruppo sin dai tempi di Premium Sport, scomparsa lo scorso 6 febbraio a causa di un male incurabile. "L’ultima volta che ho salutato Carlotta sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso - l'omaggio alla quasi 35enne, compagna di Fabrizio Boni, una delle colonne di SportMediaset -. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset. Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute. Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio".

"In questo momento di grande dolore, stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi colleghi - ha proseguito Pier Silvio Berlusconi -. Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insegnamento. Sarà per sempre nei nostri ricordi. Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore”.