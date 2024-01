Morto Bruno Bogarelli, storico manager dello sport in tv

IL LUTTO

Negli anni ottanta portò l'informazione nel nostro gruppo a Tele Milano 58. Successivamente direttore di Videonews e fondatore di SportItalia

© sportitalia Il mondo dello sport in tv piange la scomparsa di Bruno Bogarelli, piegato da una lunga malattia a 73 anni. Indimenticabile il suo apporto al nostro gruppo: fu lui a organizzare i primi spazi informativi su Tele Milano 58, la prima emittente televisiva di Silvio Berlusconi. Successivamente divenne direttore di Videonews a Tele Capodistria e, in seguito, a Italia 1 coordinando la redazione sportiva. Nel 1985 fu tra i protagonisti del lancio di La Cinq, il canale francese di Fininvest, fondando in seguito SportItalia di cui è stato direttore. Nel marzo di tre anni fa era mancato il fratello Marco, vittima di una polmonite da Covid.

Insieme portarono l'NBA in Italia acquistando anche la storica rivista “I giganti del basket”. Nel 1995 fondarono Media Partners, società leader in Europa nel settore dello sports marketing, in seguito acquisita da Infront.