Luigi's Mansion 2 HD: dare la caccia ai fantasmi è più bello e divertente che mai

Abbiamo giocato su Nintendo Switch il rifacimento dello storico titolo per 3DS: la recensione

© Ufficio Stampa Cosa ci fa Luigi senza Mario? Che domanda: va a caccia di fantasmi da solo! E una delle sue avventure più apprezzate e paurose fa ora il suo ritorno approdando su Nintendo Switch. Si tratta del secondo capitolo dell'amatissima serie con protagonista un impaurito, ma a suo modo coraggioso, Luigi. A poco più di dieci anni dal successo ottenuto su Nintendo 3DS, il sequel del primo capitolo di successo della saga, uscito precedentemente su GameCube, arriva sulla console ibrida di Kyoto in una veste grafica del tutto aggiornata.

Luigi's Mansion 2 HD è un videogioco d'avventura action ricco di rompicapo e ambientato a Cupavalle, all'interno di cinque magioni infestate a seguito della frantumazione della Luna scura. Un misterioso incidente che porterà il professor Strambic a chiamare Luigi per riportare la pace nella valle grazie al suo Poltergust 5000, un aspirapolvere speciale dotato di uno strobobulbo che permette di rivelare e stordire i fantasmi prima di risucchiarli e che sarà di grande aiuto nel risolvimento dei tanti rompicapo presenti nelle varie ambientazioni.

All'avventura principale da giocare in single player, è stata aggiunta una caccia ai fantasmi anche in compagnia, sia online, sia tramite la comunicazione locale. Insieme a un massimo di tre amici, infatti, è possibile testare le proprie abilità all’interno della Torre del caos, un edificio ricco di sfide e fantasmi speciali, non presenti nella modalità clou. Dopo averlo assaggiato in anteprima per un paio d'ore, abbiamo avuto modo di dedicare un po' più di tempo a questa versione riveduta e corretta da Next Level Games di un classico che si appresta a guadagnarsi anche il titolo di "senza tempo". La definizione di "imperdibile per chi l'ha giocato al debutto, ma anche per chi vuole scoprirlo oggi" calza a pennello per questo Luigi'S Mansion 2 HD.

La trama, come detto, resta quella originale, ma le novità, in positivo, sono diverse. A partire dal sistema di controllo, che grazie a Switch diventa davvero piacevole anche grazie alla facilità di apprendimento. Bastano davvero pochi minuti per avere piena padronanza del Poltergust 5000 e di tutto quello che vi ruota attorno. Che voi vogliate aspirare fantasmi, spostare tappeti e tende, illuminare gli angoli più nascosti, attivare meccanismi, gonfiare palloncini o svelare oggetti nascosti, tutto risulterà naturale e immediato. Permettendovi così di concentrarvi sull'aspetto degli enigmi e della caccia del gioco. Fino alle boss fight, un altro dei punti di forza di Luigi's Mansion 2 HD esaltato all'utilizzo di una creatività di livello altissimo.

La modalità multigiocatore, denominata la Torre del caos, si aggiunge a quella in singolo e prevede la creazione di una torre da esplorare insieme ad altri giocatori. Si decidono altezza, difficoltà e modalità di gioco tra Cacciatore, Tempo e Poltercuccioli. Nella prima si dà la caccia ai fantasmi, nella seconda bisogna individuare una botola prima che scada il tempo e nella terza serve scovare i cagnolini fantasma con l'Arcobaluce. Un diversivo interessante, ma non abbastanza da far passare in secondo piano l'avventura principale, nonostante si giochi in compagnia.

Dal punto di vista tecnico, la sigla HD è ben visibile nella migliore risoluzione di tutti gli ambienti, che esaltano un level design delle varie magioni davvero esplosivo, sia per colori, sia per oggettistica e dettagli. Trattandosi di un gioco con tante sezioni al buio, i giochi di luci sono fondamentali e anche sotto questo aspetto, Luigi's Mansion 2 HD viene esaltato dalle qualità tecniche superiori di Switch. Tra gli aspetti, davvero pochi, che ci sono piaciuti di meno c'è sicuramente l'impossibilità di salvare una partita in corso, ma di dover ricominciare da capo ogni livello in caso di "morte" di Luigi o di obbligo a interrompere il gioco.

Nessun dramma, invece, per la mappa relegata in un angolo, visto che basta utilizzare il tasto "-" per accedere a tutte le informazioni su livelli e missioni. Come già scritto, poi, la colonna sonora merita la lode per semplicità e coinvolgimento, mentre gli effetti sonori non passeranno alla storia ma fanno semplicemente il loro dovere. Ben tradotti in italiano anche i divertenti dialoghi di intermezzo, che sono forse un po' prolissi vista la tanta azione che vi attende. Quindi, cosa aspettate? Tutti in aiuto di Luigi per dare la caccia ai fantasmi!