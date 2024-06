Luigi's Mansion 2 HD: si va a caccia di fantasmi con il più fifone degli idraulici

VIDEOGIOCHI

Nintendo ci ha dato un assaggio in anteprima dell'imminente remastered per Switch del gioco nato su 3DS: la preview

© Ufficio Stampa Se Mario è protagonista di avventure quasi sempre al limite dell'eroico, il collega e amico Luigi finisce spesso nei guai per colpe non sue. Come nel caso della serie Luigi's Mansion, dove il nostro idraulico verde si ritrova, suo malgrado, ad avere a che fare con spiriti malefici, edifici infestati e soprattutto tanti, troppi, fantasmi. E una delle sue missioni più paurose è quella che lo vede protagonista in Luigi's Mansion 2 HD, il remake del gioco nato su 3DS nel 2013 e in procinto di sbarcare su Nintendo Switch a partire dal 27 giugno in una remastered attesa con tanta curiosità.

Per farci e farvi venire l'aquilina in bocca, Nintendo Italia ha deciso di darci un assaggio di un paio d'ore di quello che potremo giocare tra una quindicina di giorni. Dopo un'accoglienza da brivido in una stanza buia e con una nebbiolina inquietante, davvero ben studiata, abbiamo avuto modo di arrivare sino al livello B3 dei cinque previsti. Dover perlustrare cinque diverse magioni, infatti, è una delle peculiarità di questo titolo rispetto agli altri della serie.

© Ufficio Stampa

In questa occasione, il nostro Luigi viene chiamato dal professor Strambic per liberare Cupavalle dai fantasmi e dalla nebbia che l'hanno sommersa e per ritrovare i frammenti della Luna scura, che teneva sotto controlli gli spiriti, Boo compresi. L'eccentrico inventore ci teletrasporterà nelle varie ambientazioni (Maniero tenebroso, Torri tetre, Fabbrica di orologi, Miniera segreta e una magione misteriosa), ma non ci abbandonerà mai: a tenerci in contatto sarà una sorta di 3DS iper tecnologico, che funge da collegamento costante per consigli e dritte su cosa fare e dove andare.

© Ufficio Stampa

Ma soprattutto, Luigi ha a disposizione il Poltergust 5000, lo strumento principale a forma di aspirapolvere per catturare i fantasmi, risucchiandoli dopo averli storditi con lo Strobobulbo, e utile anche per aspirare oggetti o spostarli con il suo potente soffio. Senza dimenticare la fondamentale funzione di Arcobaluce per rendere visibili gli oggetti invisibili (e liberare quelli intrappolati nei quadri) e di torcia per sbirciare negli angoli più scuri e non solo. Oltre a Strambic, Poltercucciolo e Assistoad sono due dei compagni di avventura di Luigi, più o meno utili alla causa.

© Ufficio Stampa

Dal punto di vista tecnico, l'HD nel titolo indica chiaramente come Nintendo abbia messo mano all'aspetto grafico per rendere onore al gioco su una console decisamente più performante rispetto al 3DS. Nel complesso è stata data una profonda rinfrescata, le ambientazioni sono ben fatte e dettagliate, i colori più brillanti, alcune chicche sono degne di nota, le scene di stacco fanno la loro parte, ma Luigi e gli altri personaggi, pur se maggiormente definiti, non hanno perso del tutto gli spigoli originali e inevitabilmente tendono ad accusare un po' il peso degli anni. Almeno quando Luigi's Mansion 2 HD gira in modalità dock, come nella nostra preview. Rapidi e per nulla invadenti i caricamenti. Magari ci sarebbe piaciuto un passo un po' più spedito di Luigi (che può comunque correre) e un framerate innalzato per dare rinnovato sprint all'azione. A ricreare una perfetta atmosfera spettrale, comunque, ci pensa una colonna sonora che entra subito in testa e tende a perseguitarvi... Tanto che lo stesso Luigi la canticchia in continuazione, più che altro per provare a farsi coraggio. Senza riuscirci, naturalmente. Ben tradotti in italiano tutti i dialoghi, simpatiche e divertenti le conversazioni tra Luigi e Strambic.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il gioco è poi capace di catturare tutti con un livello di difficoltà che potremmo definire stuzzicante: è in grado di non scoraggiare i neofiti, ma anche di coinvolgere i giocatori più esperti con situazioni ed enigmi non sempre facili da risolvere. E poi, la gestione del Poltergust 5000, come pure quella delle varie fasi di gioco, è talmente intuitiva da non richiedere alcun periodo di adattamento. Pronti via, e sarete subito in missione. In più, la possibilità di visualizzare in qualunque momento la mappa delle varie magioni, facilita spostamenti e tattica. Ma attenti, qui non ci sono vite infinite e potreste andare ko sotto i colpi di fantasmi ed entità varie.

Proprio l'immediata immersione nel suo mondo è uno dei grandi pregi originali che questo Luigi's Mansion 2 HD è riuscito a mantenere intatto anche nella sua versione attualizzata. Ma se davvero siete dei fifoni inguaribili e non ce la fate a camminare nell'oscurità da soli, ecco la possibilità di giocare in squadra con altri tre cacciatori di fantasmi, sia online, sia in locale: nella Torre del caos, dove vi aspettano fantasmi e sfide inediti. Non abbiamo potuto provare questa modalità, ma siamo sicuri che un po' di compagnia ci avrebbe fatto piacere...