Ducati, la nuova collezione di orologi firmata Locman

Continua la partnership tra Ducati e Locman: svelato il nuovo Cronografo Automatico Limited Edition, nuovo cronografo proposto in una prestigiosa serie limitata di 100 pezzi numerati. Rispetto ai precedenti modelli della collezione dedicata alla casa motociclistica di Borgo Panigale, il design della cassa del nuovo orologio si arricchisce grazie alla presenza di una struttura in acciaio esterna, una sorta di gabbia che abbraccia il corpo centrale dell’orologio e si aggancia al cinturino tramite le due anse. Il fondo in titanio ospita un oblò di vetro caratterizzato da una massa oscillante nera personalizzata con il logo Ducati. Il cinturino nero è in pelle imbottita con impunture rosse a contrasto.