Dan Peterson saluta Gianni Mura: "Un gigante del giornalismo"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per SportMediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ha un ricordo speciale per Gianni Mura, scomparso sabato: "Un gigante del giornalismo: quando leggevi un suo articolo sembrava di sentire la sua voce, i suoi pezzi 'parlavano'. Un vero giocatore di squadra visto che aiutava ogni giovane collega".