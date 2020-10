Coronavirus, Spadafora: "Ok a partite dilettantistiche a livello regionale e nazionale"

Dalla sua pagina Facebook, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora fa il punto su cosa accadrà nel suo settore con il nuovo Dpcm varato ieri: "Proseguiranno partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di Serie A all`inizio della fase due. Per fare un esempio: la squadra di una scuola calcio di giovanissimi o pulcini potrà continuare ad allenarsi, ma senza giocare partite. Dopo un lungo confronto in Consiglio dei Ministri, con il CTS e le Regioni, è prevalsa una scelta di buon senso".