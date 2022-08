Vuleta rovina la festa a Mihambo davanti al suo pubblico nel lungo europeo

Per la serba campionessa del mondo indoor un eccellente 7,06 contro il 7,03 della tedesca

Nella quarta serata molto umida e piovosa dei Campionati Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera, spicca la vittoria nella finale del salto in lungo femminile da parte della 32enne saltatrice serba Ivana Vuleta-Spanovic, capace di raggiungere la misura di 7,06 e superare la favorita atleta di casa, la tedesca Malaika Mihambo, campionessa olimpica e mondiale in carica, che si è fermata a 7,03.

L’ottimo salto della vincitrice è avvenuto al primo tentativo che, di fatto, ha chiuso subito la competizione, anche se l’atleta tedesca aveva abituato spesso in passato a ribaltamenti proprio nell’ultima prova, ma questa volta così non è stato e la vittoria è andata alla serba, che certo non si può definire una sorpresa in quanto è pure la campionessa mondiale indoor in carica e che, in carriera ha vinto tanto specie al coperto come un altro titolo iridato e tre europei, ma che aveva già conquistato anche un oro continentale all’aperto nel 2016 ad Amsterdam.

Ricordiamo, peraltro, che Vuleta era reduce dal settimo posto dei campionati del mondo di Eugene con 6.84, dove il titolo era stato vinto proprio da Mihambo con 7.12 e, per l’orgoglio atletico della Serbia, è stata quindi anche una bella rivincita dopo la delusione mondiale.