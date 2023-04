Van Niekerk vola in 44″17 sui 400 metri e inizia la corsa verso Budapest

Per il primatista del mondo sul giro di pista il miglior crono dopo il 2017

In un fine settimana caratterizzato da varie corse su strada, tra cui soprattutto le due maratone di Milano e Parigi, la notizia più eclatante da un punto di vista tecnico è però rappresentata dalla grande prestazione ottenuta, in Sudafrica, nel corso dei campionati nazionali che in quel Paese si svolgono in netto anticipo rispetto a tutti gli altri, da parte del primatista mondiale e campione olimpico dei 400 metri di Rio de Janeiro 2016, Wayde Van Niekerk, che è tornato a correre a livelli di eccellenza vincendo la finale in 44”17 sulla pista di Potchefstroom, località situata a 1350 metri di altitudine, dopo aver corso la semifinale in 44”95 con grande facilità.