Una pioggia di primati nella grande domenica delle corse su strada

L'approfondimento e le dichiarazioni delle gare di Venezia, Valencia e Rotterdam

Il record mondiale di Letesenbet Gidey nella mezza maratona a Valencia, il primato europeo di Bashir Abdi alla maratona di Rotterdam e la splendida vittoria di Sofya Yaremchuk a Venezia: questo è lo straordinario bilancio della domenica delle corse su strada a livello internazionale e italiano che ha seguito il precedente fine settimana caratterizzato da una serie impressionante di performance ad Amsterdam e a Parigi.

Nel nostro approfondimento vogliamo cominciare proprio da quanto accaduto nella splendida cornice della città lagunare per eccellenza dove, la neo italiana di origini ucraine Sofia Yaremchuk ha conquistato la vittoria nella gara femminile al debutto sulla distanza in un ottimo 2h29’12”. Yaremchuk è diventata la prima italiana a vincere a Venezia dall’edizione del 1999 quando trionfò Sonia Maccioni in 2h28’54”. La keniana Marion Kibor si è classificata al secondo posto in 2h31’18 davanti all’etiope Megertu Geletu (2h33’50”).