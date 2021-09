Una domenica piena d’oro tra Chorzow e Padova

Tortu, Desalu, Tamberi, Palmisano e Stano impegnati in due meeting di Continental Tour

Questa fantastica, interminabile estate dell’atletica italiana ci regalerà oggi, tra il pomeriggio e la serata, ancora delle importanti emozioni divise tra due manifestazioni di grande rilevanza internazionale, valide entrambe come prove del Word Athletics Continental Tour, in particolare quella Gold del Memorial Kamila Skolimowska e quella Bronze del Meeting Città di Padova.

Saranno tanti i protagonisti eccellenti di questi due importanti eventi, ma il principale interesse di tutti i tifosi italiani sarà concentrato sui cinque campioni olimpici che scenderanno in pista, a cominciare proprio nel salto in alto da Gianmarco Tamberi, che si sta destreggiando in questo periodo tra impegni di ogni genere, ma non rinuncia certo alla parte agonistica e alle 17.10 sarà in pedana nel bellissimo impianto dello stadio polacco della Slesia di Slaski.

Tra gli avversari di Gimbo, è annunciato il bronzo olimpico e campione europeo indoor Maksim Nedasekau (Bielorussia), ma anche il russo da 2,37 in stagione Ilya Ivanyuk e lo statunitense Shelby McEwen che ha superato l’azzurro a Rovereto martedì sera.

Alle 17.30, ma in Italia nel Veneto, sarà la prima esibizione di Massimo Stano da campione olimpico, sulla pista dello stadio Colbachini di Padova, il quale si cimenterà sull’insolita distanza dei 2000 di marcia in pista, a un mese esatto dall’indimenticabile trionfo di Sapporo dello scorso 5 agosto.

Alle 18.20 l’appuntamento certamente più atteso per vari motivi, i 200 metri del Memorial Kamila Skolimowska con il ritorno in pista di Filippo Tortu dopo la fantastica ultima frazione d’oro della 4×100 di Tokyo, su una distanza che non corre dal Giugno del 2019 quando, nell’ambito del Golden Gala Pietro Mennea, chiuse in 20″36.

Per Filippo che partirà in 4 corsia, avversari di grandissimo prestigio tra cui, su tutti, il canadese campione olimpico André De Grasse al suo fianco in quinta, ma anche l’ex campione del mondo di Londra 2017, il turco Ramil Guliyev che avrà la sesta mentre, in ottava, vi sarà un altro campione olimpico della staffetta, Fausto Desalu che consegnò il testimone a Filippo per il rettilineo vincente di Tokyo.