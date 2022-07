Tutti gli azzurri qualificati per i Mondiali di Eugene

Definite le liste ufficiali di World Athletics ma si aspettano le convocazioni della FIDAL

Il 26 giugno scorso è stata la data ultima fissata da World Athletics per ottenere la qualificazione alle gare di atletica del programma dei Campionati del Mondo che si disputeranno a Eugene, in Oregon-Stati Uniti, dal 15 al 24 luglio prossimo, per cui l’elenco dei qualificati che compare sull’apposita pagina della massima federazione mondiale va considerato assolutamente definitivo

Ricordiamo che la possibilità di acquisire un posto utile per la partecipazione alle varie gare in programma dipendeva, sia dall’ottenimento di un minimo fissato per ciascuna specialità, sia dalla somma dei punteggi ottenuti nelle varie manifestazioni identificate da World Athletics come idonee a tale scopo.