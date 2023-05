Tortu torna a Savona sul rettilineo dei record

© Fidal/Colombo

Per Filippo Tortu la pista della Fontanassa a Savona è sinonimo di record in quanto, anche se la sua prestazione più eclatante è stato lo storico 9″99 che gli permise, il 22 giugno 2018 a Madrid, di superare il mito Mennea, nella città ligure il campione olimpico della 4×100 vanta ben quattro primati nazionali giovanili dei 100 metri pareggiati o migliorati. Filippo, tre anni dopo l’ultima apparizione del 2020 in piena esplosione pandemica, tornerà il prossimo 24 maggio sul celebre rettilineo, presumibilmente quello opposto alla tribunetta, per la 13esima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, evento Challenger del World Athletics Continental Tour, ideato e organizzato da sempre da Marco Mura.