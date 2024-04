Tortu positivo al debutto sui 100 con 10″15 a Gainesville

Per il velocista azzurro il miglior esordio sulla distanza degli ultimi 5 anni

Nel suo esordio stagionale sui 100 metri del Tom Jones Memorial Invitational di Gainesville in Florida, Filippo Tortu ha chiuso la sua prova in settima posizione con il crono di 10″15 nella gara vinta dallo statunitense campione del mondo Noah Lyles in 10″01, davanti ai connazionali Kenny Bednarek accreditato dello stesso tempo e Kyree King con 10″02, mentre quarto è stato il giapponese Hakim Sani Brown con 10″04.

Per il campione olimpico e argento mondiale della 4×100 un inizio sicuramente incoraggiante, considerando che era l’unico tra gli atleti sui blocchi assente da una competizione dal settembre dell’anno scorso, ed in ogni caso con un tempo che rappresenta il suo migliore degli ultimi 5 anni al debutto su questa distanza.