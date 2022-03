Tamberi scioglie la riserva e parte per i mondiali di Belgrado

Nelle ultime ore rinunce di Dal Molin nei 60 H e Ihemeje nel triplo

Era la notizia che tantissimi tifosi italiani attendevano e, con un giorno di ritardo rispetto al previsto, ieri sera Gianmarco Tamberi, attraverso i propri canali social, ha ufficialmente comunicato che, dopo la prevista seduta tecnica organizzata per valutare se partecipare ai mondiali al coperto, ha deciso che sarà in pedana domenica 20 marzo alle 10,45.

Per il campione olimpico del salto in alto sarà il debutto assoluto nel 2022, a oltre sei mesi dalla sua ultima gara della passata trionfale stagione, che aveva coinciso con la vittoria nelle finali di Diamond League di Zurigo con 2.34 e, oltretutto, per Gimbo che è già stato campione del mondo al coperto a Portland nel 2016, non ci sarà nemmeno la possibilità di rompere il ghiaccio con le qualificazioni in quanto la lotta per i tre podi si svolgerà con finale diretta tra i 12 atleti iscritti.

Tamberi, peraltro, aveva deciso di saltare la stagione indoor per preparare l’assalto al titolo mondiale all’aperto, l’unico grande titolo che ancora manca alla sua collezione che comprende, oltre al titolo al coperto di Portland quando si impose con 2.36m, quello agli Europei outdoor di Amsterdam 2016, agli Europei Indoor di Glasgow 2019 oltre all’oro olimpico con 2.37m a Tokyo e all’argento europeo indoor di Glasgow nel 2021.