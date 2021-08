Tamberi e Jacobs: due ori storici

L'analisi tecnica delle imprese leggendarie dei due azzurri

Per chi ama l’Atletica, quella di domenica 1 agosto è stata una giornata memorabile, anche perché non sono stati tanti gli ori olimpici conquistati in questo sport da un azzurro, e due nello spazio di 10 minuti era qualcosa di inimmaginabile anche per il più ottimista dei tifosi.

Giusto per fare un po’ di storia, con i due ori di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, l’Italia è arrivata a 21 successi olimpici in 31 edizioni con il maggior numero di vittorie ottenuto nel 1980 a Mosca e nel 1984 a Los Angeles, dove vi fu il boicottaggio rispettivamente degli Stati Uniti e della Russia, mentre solo in altre tre occasioni ne conquistò due, nel 1920, nel 1984 e nel 2004, mentre l’ultima medaglia d’oro vinta risaliva al 2008 a Pechino.

Possiamo quindi dire che l’impresa di Marcell e Gianmarco sia assolutamente la più leggendaria nella storia della nostra atletica, anche perché la globalizzazione e la competitività esistente oggi nel mondo non ha eguali con quella solo di 20/30 anni fa.