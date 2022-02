Swoboda vince la sfida con Thompson-Herah a Torun

Grandi risultati nel meeting polacco

Grande gara dei 60 metri femminili nel corso della Orlen Copernicus Cup di Torun, prova Gold di World Indoor Tour, dove l’idolo di casa la velocista polacca Ewa Swoboda ha tenuto dietro la giamaicana, cinque volte medaglia d’oro olimpica, Elaine Thompson-Herah, con il crono di 7″03 rispetto al 7″04 dell’avversaria che è uscita fortissima negli ultimi metri, ma non è riuscita a completare la rimonta.

Swoboda, che è la leader mondiale stagionale dopo il suo record nazionale di 7″00 corso alla Orlen Cup di Lodz, era imbattuta quest’anno, avendo vinto anche a Dusseldorf in 7″10 domenica scorsa mentre Thompson-Herah, aveva corso solo a Birmingham, sabato scorso, per la sua vittoria in 7″08.

Molto bene anche l’altra polacca Pia Skrzyszowska, terza con il personale di 7″14.