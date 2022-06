Super Abby Steiner corre i 200 metri in 21”77 a Eugene

La velocista statunitense di pelle chiara strabilia nell'ultima giornata dei Trials

Nell’ultima giornata dei campionati statunitensi svoltisi all’Hayward Field di Eugene, i cosiddetti Trials, grande spettacolo nelle due prove dei 200 metri con la netta vittoria in quella femminile della 22enne studentessa dell’University of Kentucky, Abby Steiner, che ha corso la gara della vita vincendo la finale con il crono di 21”77 sulla pista di Hayward Field, lo storico impianto di Eugene che ospiterà i Campionati del Mondo dal 15 al 24 Luglio.

Steiner ha migliorato di tre centesimi di secondo il precedente primato personale di 21”80 realizzato sia lo scorso 12 Giugno, sempre a Eugene in occasione dei Campionati NCAA, peraltro in condizioni climatiche peggiori, e poi ripetuto proprio nella semifinale dei campionati statunitensi.

La velocista, di carnagione completamente chiara, ha preso la testa negli ultimi 40 metri superando Tamara Clarke, che ha migliorato a sua volta il record personale con 21”92, mentre Jenna Prandini ha conquistato il terzo posto e anche lei la qualificazione per i Mondiali con 22”01, sulla pista dove è cresciuta come atleta della University of Oregon.