Strepitosa Battocletti: record italiano under 23 nei 5000 metri

15'36"39 per Nadia nel Walk&Middle Distance Night

Era certamente l’atleta più attesa e non ha certo tradito le aspettative Nadia Battocletti, 21enne mezzofondista di Cles in provincia di Trento, che ha illuminato la storica Arena di Milano con una grandissima prestazione nei 5000 metri, correndo in 15’36″39, crono che le vale la miglior prestazione italiana under 23 il cui precedente limite resisteva dal 1989, quando Orietta Mancia corse in 15’37″39.

Nettamente migliorato da Nadia il suo precedente personale di 15’46″26 in una gara interpretata con grandissimo coraggio da parte dell’azzurra, la quale ha dovuto correre per 5 giri totalmente da sola e, quindi, in una prospettiva di competizioni con ben altre avversarie e stimoli, le sue possibilità di avvicinare il minimo olimpico, per Tokyo, di 15’10″00 aumentano notevolmente.

Alle spalle della Battocletti si comporta molto bene Giovanna Selva che, dopo le belle impressioni nella stagione del cross, abbatte il muro dei 16 minuti con un buon 15’59″00 per chiudere terza, dietro alla burundese Cavaline Nahimana 15’52″27.